orenove : RT @Gazzettino: Sabbioncello, apre il ponte più lungo della Croazia: oltre 2 chilometri - Gazzettino : Sabbioncello, apre il ponte più lungo della Croazia: oltre 2 chilometri - ANSA_med : Croazia: apre ponte che collega Dubrovnik a territorio nazionale -

Agenzia ANSA

domani al traffico il ponte di Peljeac (Sabbioncello in italiano) nel sud della Dalmazia, il più grande progetto infrastrutturale costruito innell'ultimo decennio, finanziato per l'...Subito il confronto con il Folklorni ansambl "Matija Gubec" - Karlovac (), che ha proposto ... Condividi Fai clic qui per condividere su Twitter (Siin una nuova finestra) Fai clic per ... Croazia: apre ponte che collega Dubrovnik a territorio nazionale (ANSAmed) - ZAGABRIA, 25 LUG - Apre domani al traffico il ponte di Pelješac (Sabbioncello in italiano) nel sud della Dalmazia, il più grande ...ZAGABRIA - Apre domani al traffico il ponte di Pelješac (Sabbioncello in italiano) nel sud della Dalmazia, il più grande progetto infrastrutturale costruito in Croazia ...