Crisi climatica, dighe svuotate e “raccolti persi”: la siccità mette in ginocchio il Marocco. “In passato abbiamo patito la fame, mai la sete” (Di lunedì 25 luglio 2022) Il Marocco sta vivendo uno dei periodi di siccità più intensi e lunghi di sempre. Secondo un rapporto del Ministero dell’acqua già da due anni a questa parte la situazione climatica è peggiorata costantemente. Il 2021 è stato “il quarto anno più caldo dal 1981, dopo il 2020, 2017 e 2010”. “La temperatura media ha superato quella della norma per il periodo 1981-2010, fino a circa 0,9°C”, indica il ministero. Sempre secondo lo stesso rapporto, a settembre 2021 il Paese del Maghreb ha registrato precipitazioni che oscillano in media tra 11,5 e 325 millimetri, “che costituiscono un deficit stimato del 50% a livello nazionale, rispetto alla media normale delle precipitazioni per questo periodo”. Inoltre, fino al 18 luglio di quest’anno, la media nazionale del tasso di riempimento delle principali dighe del Paese era solo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) Ilsta vivendo uno dei periodi dipiù intensi e lunghi di sempre. Secondo un rapporto del Ministero dell’acqua già da due anni a questa parte la situazioneè peggiorata costantemente. Il 2021 è stato “il quarto anno più caldo dal 1981, dopo il 2020, 2017 e 2010”. “La temperatura media ha superato quella della norma per il periodo 1981-2010, fino a circa 0,9°C”, indica il ministero. Sempre secondo lo stesso rapporto, a settembre 2021 il Paese del Maghreb ha registrato precipitazioni che oscillano in media tra 11,5 e 325 millimetri, “che costituiscono un deficit stimato del 50% a livello nazionale, rispetto alla media normale delle precipitazioni per questo periodo”. Inoltre, fino al 18 luglio di quest’anno, la media nazionale del tasso di riempimento delle principalidel Paese era solo ...

