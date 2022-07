Cremonese, Braida ha chiuso il colpo Quagliata: il terzino in Italia per le visite mediche (Di lunedì 25 luglio 2022) Giacomo Quagliata è pronto a iniziare la sua nuova avventura in Italia con la maglia della Cremonese: il terzino è arrivato in Italia per le visite mediche Giacomo Quagliata è pronto a iniziare la sua nuova avventura in Italia con la maglia della Cremonese: il terzino è arrivato in Italia per le visite mediche. Le sue prime dichiarazioni arrivato in Italia ai microfoni di Gianlucadimarzio.com: «Molto felice per l’arrivo in Serie A. Il primo obiettivo è l’esordio poi si vedrà». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 luglio 2022) Giacomoè pronto a iniziare la sua nuova avventura incon la maglia della: ilè arrivato inper leGiacomoè pronto a iniziare la sua nuova avventura incon la maglia della: ilè arrivato inper le. Le sue prime dichiarazioni arrivato inai microfoni di Gianlucadimarzio.com: «Molto felice per l’arrivo in Serie A. Il primo obiettivo è l’esordio poi si vedrà». L'articolo proviene da Calcio News 24.

