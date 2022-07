Covid oggi Toscana, 840 contagi: bollettino 25 luglio (Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 840 i nuovi contagi da coronavirus oggi 25 luglio 2022 in Toscana, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione anticipati su Telegram dal presidente della Regione Eugenio Giani. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 840 i nuovida coronavirus252022 in, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione anticipati su Telegram dal presidente della Regione Eugenio Giani. L'articolo proviene da Italia Sera.

DavidPuente : Oggi a Napoli si tiene il congresso del partito dei filo Putin. Buona parte della lista dei personaggi presenti è q… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 96.384 casi e 134 morti. Il tasso di positività è al 24,6%. Aumentano ancora i ric… - qn_lanazione : Non ci sono decessi, ma la regione rimane con il tasso più alto di ospedalizzazione (42%) #covid #umbria - ArielLion00 : RT @Capezzone: +++Oggi su @laveritaweb+++ Quattro impegni (precisi, liberali, ragionevoli) che il centrodestra dovrebbe assumere, in materi… - Federic49759244 : @domenicacuziol @borghi_claudio @JolandaBivona @zaiapresidente Le rispondo in minuscolo. Parli per lei. Se ne vada… -