Covid | oggi nel Lazio 2316 nuovi casi e 16 morti | il bollettino aggiornato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 25 luglio 2022). Continua il monitoraggio deinella Regione, grazie al costante e continuo lavoro di tutte le Asl dislocate sul territorio., ildiper ilUn’estate torrida e secca, all’insegna di una grave crisi idrica che però non sembra aver arrestato il virus che riesce sorprendentemente a circolare nonostante le elevate temperatura. La nuova variante, di fatto, pur non essendo pericolosa come le precedenti, ha una capacità di trasmissione più elevata. Vediamo i dati daldi, lunedì 25 luglio. Leggi anche:, parla Bassetti: “La quarta dose per gli over 60 sarà un fallimento” I dati dalle Asl sul ...