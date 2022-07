Covid Italia, Crisanti: “20 milioni di casi in 2 mesi, ora calo scontato” (Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) – “Il picco” di questa ondata estiva di Covid “è stato superato? Certo, lo avevo detto: con 10 milioni di persone contagiate al mese, in due mesi abbiamo avuto secondo le stime 20-25 milioni di casi. Quindi la discesa dal picco è legata al fatto che il numero di persone suscettibili è notevolmente diminuito. Era scontato che avvenisse in questi tempi”. A sottolinearlo all’Adnkronos Salute è Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova che ha ricordato come, diminuendo la popolazione suscettibile, la dinamica di trasmissione del virus sia in calo. “Non ha nessun senso scientifico”, secondo Crisanti, l’idea di alleggerire l’isolamento dei positivi a Covid ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) – “Il picco” di questa ondata estiva di“è stato superato? Certo, lo avevo detto: con 10di persone contagiate al mese, in dueabbiamo avuto secondo le stime 20-25di. Quindi la discesa dal picco è legata al fatto che il numero di persone suscettibili è notevolmente diminuito. Erache avvenisse in questi tempi”. A sottolinearlo all’Adnkronos Salute è Andrea, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova che ha ricordato come, diminuendo la popolazione suscettibile, la dinamica di trasmissione del virus sia in. “Non ha nessun senso scientifico”, secondo, l’idea di alleggerire l’isolamento dei positivi a...

