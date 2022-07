Covid, in arrivo nuova circolare: si va verso diminuzione dei giorni di isolamento (Di lunedì 25 luglio 2022) La variante Omicron 5 continua a preoccupare ma i dati sono in miglioramento. Le nuove regole sulle quarantene sono pronte e dovrebbero essere ufficializzate a breve. L’obbligo di isolamento di 7 giorni sarà tolto e si potrà interrompere prima se dopo 48 ore senza sintomi si è in possesso di un tampone negativo Leggi su tg24.sky (Di lunedì 25 luglio 2022) La variante Omicron 5 continua a preoccupare ma i dati sono in miglioramento. Le nuove regole sulle quarantene sono pronte e dovrebbero essere ufficializzate a breve. L’obbligo didi 7sarà tolto e si potrà interrompere prima se dopo 48 ore senza sintomi si è in possesso di un tampone negativo

