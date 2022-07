Covid, Cartabellotta (Gimbe): 'Picco casi superato, ora discesa consolidata' (Di lunedì 25 luglio 2022) Milano, 25 lug. (Adnkronos Salute) - Per questa ondata estiva di Covid, spinta in alto con il contributo della sottovariante Omicron 5, il Picco dei contagi "è stato superato. Siamo in fase di discesa ormai consolidata". E sul fronte dei ricoveri e delle terapie intensive invece la curva è "al plateau, con un accenno alla discesa. Serviranno alcuni giorni per vedere il trend". A spiegarlo all'Adnkronos Salute è Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, che su Twitter posta i grafici dai quali emerge l'inversione di trend nell'epidemia. "Le discese ardite", le definisce Cartabellotta, usando una citazione musicale per introdurre i dati relativi ai contagi: dal grafico emerge infatti che "il 14 luglio" è il giorno in cui la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) Milano, 25 lug. (Adnkronos Salute) - Per questa ondata estiva di, spinta in alto con il contributo della sottovariante Omicron 5, ildei contagi "è stato. Siamo in fase diormai". E sul fronte dei ricoveri e delle terapie intensive invece la curva è "al plateau, con un accenno alla. Serviranno alcuni giorni per vedere il trend". A spiegarlo all'Adnkronos Salute è Nino, presidente della Fondazione, che su Twitter posta i grafici dai quali emerge l'inversione di trend nell'epidemia. "Le discese ardite", le definisce, usando una citazione musicale per introdurre i dati relativi ai contagi: dal grafico emerge infatti che "il 14 luglio" è il giorno in cui la ...

