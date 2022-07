repubblica : Covid Italia, il bollettino del 25 luglio: 23.699 nuovi casi e 104 morti - nestquotidiano : Covid, 23.699 nuovi casi, 104 i decessi - IlModeratoreWeb : Covid, 23.699 nuovi casi, 104 i decessi - - venti4ore : Covid, 23.699 nuovi casi, 104 i decessi Qui News toscanamedia - serenel14278447 : Covid: 23.699 contagiati, 104 morti, tasso al 19,3% -

Sono 23.i nuovi contagi daregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 51.208. Le vittime sono 104 in aumento rispetto alle 77 di ieri. ...Sono 23.i nuovi contagi daregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Domenica i contagiati erano stati 51.208. Le vittime sono 104 in aumento rispetto alle 77 di ...Covid: 224 nuovi contagiati in Brianza, 2.331 in Lombardia e 23.699 in Italia. Sono i numeri di oggi, lunedì 25 luglio 2022, sul fronte Coronavirus. Crollano i positivi, come sempre a inizio settimana ...Sono 23.699 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 51.208. Le ...