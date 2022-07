Cosa ha significato il professionismo per il calcio femminile (Di lunedì 25 luglio 2022) Francia, vigilia del Mondiale di calcio femminile 2019. È dal 1991, cioè dalla sua prima edizione, che l’Italia non partecipa e l’atmosfera somiglia più una festa che a una resa dei conti. Fino a questo momento, un’intera generazione di calciatrici italiane non ha mai provato Cosa significa qualificarsi e giocare contro le squadre più forti del mondo. Milena Bertolini, allenatrice della Nazionale dal 2017, ripete spesso durante il Mondiale che la pressione potrebbe essere il nemico principale delle prestazioni delle sue giocatrici, perché manca l’abitudine a un certo tipo di attenzione, soprattutto mediatica. In uno speciale dal titolo Sorelle d’Italia. Il film l’allenatrice commenta: «Dico alle ragazze che devono continuare a fare quello che hanno fatto prima di arrivare a questo punto». Il prima è molto semplice da incorniciare: un ... Leggi su ultimouomo (Di lunedì 25 luglio 2022) Francia, vigilia del Mondiale di2019. È dal 1991, cioè dalla sua prima edizione, che l’Italia non partecipa e l’atmosfera somiglia più una festa che a una resa dei conti. Fino a questo momento, un’intera generazione di calciatrici italiane non ha mai provatosignifica qualificarsi e giocare contro le squadre più forti del mondo. Milena Bertolini, allenatrice della Nazionale dal 2017, ripete spesso durante il Mondiale che la pressione potrebbe essere il nemico principale delle prestazioni delle sue giocatrici, perché manca l’abitudine a un certo tipo di attenzione, soprattutto mediatica. In uno speciale dal titolo Sorelle d’Italia. Il film l’allenatrice commenta: «Dico alle ragazze che devono continuare a fare quello che hanno fatto prima di arrivare a questo punto». Il prima è molto semplice da incorniciare: un ...

