CorSport: Kim al Napoli, una trattativa estenuante. Colloqui fino a notte fonda per sbloccare l’affare (Di lunedì 25 luglio 2022) Il Corriere dello Sport definisce “estenuante” la trattativa per portare Kim al Napoli. L’arrivo del coreano è slittato per motivi burocratici, ma il traguardo dovrebbe essere vicino. “Il giocatore era pronto a partire da Lisbona, direzione Roma, ma poi le complicazioni burocratiche, anticipate sabato da De Laurentiis sono continuate anche ieri e la definizione dell’affare è stata posticipata. Rinviata di qualche ora: il club azzurro vuole mettere a posto tutto prima di dare il placet definitivo e non si sbilancia sull’arrivo del giocatore in Italia e poi a Castel di Sangro: il traguardo, comunque è vicino”. “I Colloqui sono andati avanti fino a notte fonda e ciò significa che il Napoli sta provando a farlo arrivare a Roma già oggi ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 25 luglio 2022) Il Corriere dello Sport definisce “” laper portare Kim al. L’arrivo del coreano è slittato per motivi burocratici, ma il traguardo dovrebbe essere vicino. “Il giocatore era pronto a partire da Lisbona, direzione Roma, ma poi le complicazioni burocratiche, anticipate sabato da De Laurentiis sono continuate anche ieri e la definizione delè stata posticipata. Rinviata di qualche ora: il club azzurro vuole mettere a posto tutto prima di dare il placet definitivo e non si sbilancia sull’arrivo del giocatore in Italia e poi a Castel di Sangro: il traguardo, comunque è vicino”. “Isono andati avantie ciò significa che ilsta provando a farlo arrivare a Roma già oggi ...

