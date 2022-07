Corsa al bonus psicologo: come fare domanda, qual è il contributo e per chi (Di lunedì 25 luglio 2022) bonus psicologo, al via da oggi 25 luglio la presentazione delle domande online. Occorre effettuare l’operazione direttamente sul sito dell’Inps. C’è tempo per inoltrare la richiesta fino al 24 ottobre 2022, ma è importante fare presto perché naturalmente i bonus è prevedibile che possano esaurirsi ben prima della scadenza per la presentazione delle domande. Le graduatorie si stileranno a partire dalle persone con la certificazione Isee più bassa. Fino alla soglia massima di 50mila euro, e comunque in base all’ordine di arrivo della domanda. bonus, quanto vale In base alla misura, che il decreto Milleproroghe ha introdotto, con un Isee inferiore a 15mila euro l’importo del bonus è di 600 euro. Se è compreso tra 15mila e 30mila euro è il bonus ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 25 luglio 2022), al via da oggi 25 luglio la presentazione delle domande online. Occorre effettuare l’operazione direttamente sul sito dell’Inps. C’è tempo per inoltrare la richiesta fino al 24 ottobre 2022, ma è importantepresto perché naturalmente iè prevedibile che possano esaurirsi ben prima della scadenza per la presentazione delle domande. Le graduatorie si stileranno a partire dalle persone con la certificazione Isee più bassa. Fino alla soglia massima di 50mila euro, e comunque in base all’ordine di arrivo della, quanto vale In base alla misura, che il decreto Milleproroghe ha introdotto, con un Isee inferiore a 15mila euro l’importo delè di 600 euro. Se è compreso tra 15mila e 30mila euro è il...

