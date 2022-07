Coronavirus | oggi in Italia 23 699 nuovi casi e 104 decessi

InfinitoIsacco : RT @Patty66509580: ??? Coronavirus, bollettino di oggi: • 23.699 contagiati • 104 morti • 39.496 guariti +21 terapie intensive | +156 rico… - Marilenapas : RT @fanpage: Ultim'ora Il bollettino Covid di oggi - messina_oggi : Covid, 23.699 nuovi casi, 104 i decessiMILANO (ITALPRESS) - Sono 23.699 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, su u… - matteoc1951 : RT @Patty66509580: ??? Coronavirus, bollettino di oggi: • 23.699 contagiati • 104 morti • 39.496 guariti +21 terapie intensive | +156 rico… - cocchi2a : RT @Patty66509580: ??? Coronavirus, bollettino di oggi: • 23.699 contagiati • 104 morti • 39.496 guariti +21 terapie intensive | +156 rico… -

Il Sole 24 ORE

Sono 23.699 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 51.208. Le vittime sono 104 in aumento rispetto alle 77 di ...Scendono da 2.627 a 840, età media 47 anni, i nuovi casi diin Toscana dovesi registrano 2 decessi. I ricoverati sono 748 (1 in meno rispetto a ieri), di cui 30 in terapia intensiva ... Coronavirus, oggi 23.699 nuovi casi (-24% settimanale) e 104 morti In Sardegna si registrano oggi 675 ulteriori casi confermati di positività al Covid-19 (di cui 546 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1788 tamp ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...