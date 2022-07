Coppia focosa si apparta nella cabina di un lido | il bagnino interviene e li allontana 

(Di lunedì 25 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPassione travolgente troppo rumorosa in spiaggia e i bagnanti infastiditi chiedono l’intervento del. Come riporta ‘L’Occhio di Salerno’, è successo sul litorale salernitano in un frequentatobalneare: protagonisti un uomo e una donna. I due travolti da una irrefrenabile passione si sono rifugiati dentro una delle tante cabine della spiaggia, attirando però, con i loro gemiti, l’attenzione di altri bagnanti, i quali, infastiditi, si sono rivolti aldi turno chiedendo che intervenisse. Ilincaricato ha così bussato con forza e intimato il ritorno all’ordine, interrompendo cosi il rapporto. Lasi è rivestita, ha preso le proprie cose e se ne è andata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

