Tuttavia, nonostante gli insuccessi navali, i russi sono riusciti a bloccare i principali porti delNero e a distruggere e catturare Mariupol e il resto deld'Azov. Senza questi sbocchi, l'......battaglia delNero 29 giugno - Ucraini in difficoltà: mancano i visori e le comunicazioni sono precarie 28 giugno - Usa, i dubbi sulla guerra: "Difficile che gli ucraini riescano ai ... Conquistare il Mar Nero è il vero obiettivo di Putin e non c’è accordo (sul grano) che tenga L'obiettivo strategico per Mosca è il controllo totale del Mar Nero. Molto più del Donbass o della Crimea. E su questo per Putin non esistono accordi che tengano.