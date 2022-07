Confini e stranieri nell’Italia longobarda | il libro che smonta il mito del Medioevo perennemente mobile

(Di lunedì 25 luglio 2022) Roma, 25 lug – L’estate, si sa, è tempo di «sbarchi» incontrollati, la stagione dell’anno in cui il fenomeno dell’immigrazione clandestina assume aspetti più drammatici e preoccupanti. Ed ecco perché – di fronte a tale «spettacolo» e all’incapacità del potere pubblico di far rispettare la legalità e l’integrità deinazionali – può rivelarsi salutare la lettura di un buon, anche se riguardante eventi molto lontani nel tempo. Infatti, è disponibile in libreria l’ultimo saggio di Tommaso Indelli, ricercatore di Storia Medievale presso l’Università degli Studi di Salerno, collaboratore del Primato Nazionale e autore delControstoria della Resistenza: uomini, fatti e responsabilità della Guerra Civile (1943-1945), pubblicato di recente per i tipi di Altaforte....

