Con il voto balneare questa estate sarà un Papeete per tutti

(Di lunedì 25 luglio 2022) Dai governi balneari alla campagna elettorale da... spiaggia. Dai tempi della Prima Repubblica l'Italia è cambiata e parecchio. All'epoca della Democrazia cristiana, alleata coi partiti laici, i brividi estivi riguardavano crisi di maggioranza e governi balneari, esecutivi messi su in fretta per superare le tensioni politiche e scavallare l', lasciando andare tranquilli al mare gli italiani prima dell'arrivo dell'autunno. Oggi, nel 2022, l'Italia si trova invece ad affrontare una campagna elettorale on the beach, ragion per cui tutte le battute e le ironie facili fatte in passato suldi Matteo Salvini, del 2019, vanno a ramengo. Ci saranno dieci, cento, milleincon comizi elettorali sotto l'afa, in località di mare e di frescura, in stabilimenti balneari, tra ...

matteosalvinimi : E SE FOSSI TU QUEL RAGAZZO? Napoli, ragazzo rapinato da 2 giovani africani: immagini che dimostrano quanto le nostr… - matteosalvinimi : Insulti e nervosismo contro la Lega perché vuole fermare la Legge Fornero, a sinistra si mettano il cuore in pace:… - LaVeritaWeb : La loro raccolta è necessaria per partecipare al voto ma è resa difficoltosa dal periodo estivo. Due soluzioni: cos… - Luca_Gualtieri1 : RT @classcnbc: LA RASSEGNA STAMPA DI CAFFÈ AFFARI I vostri soldi al #voto; l’impresa fai-da-te è finita; la sfida delle alleanze; #destra,… - RobertoMerlino1 : A 2 mesi dalle elezioni politiche, ricordiamo a cosa vanno incontro coloro che corromperanno gli elettori con il vo… -

RaiNews

... "compresi i diritti di() in seno al Consiglio", in caso di violazione dei principi e dei ... per non aver attuato una norma europea oppure per aver operato in modo incompatibileessa. C'è ...Il centrodestra sembra partire in pole position nella corsa alper il 25 settembre, ma ci sono ancora problemi delicati da risolvere. Mercoledì si terrà un verticetutti i leader a Montecitorio. E bisognerà capire quale sarà la mediazione su due nodi ... Il diario della crisi, il voto del 25 settembre - Calenda: bene no di Letta a M5S ma serve chiarezza sui programmi - Calenda: bene no di Letta a M5S ma serve chiarezza sui programmi Dai governi balneari alla campagna elettorale da... spiaggia. Dai tempi della Prima Repubblica l'Italia è cambiata e parecchio.Caterina Chinnici ha vinto con 14.552 preferenze , tra gazebo e voto online, il 44,77 per cento degli iscritti al voto, più di tremila voti in più rispetto alla contendente del Movimento… Leggi ...