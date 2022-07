Comunità Montana Alburni, Postiglione chiede il trasferimento della sede da Controne (Di lunedì 25 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiControne (Sa) – Trasferire la sede della Comunità Montana Alburni dall’edificio di Controne ai locali di proprietà del Comune di Postiglione. È quanto emerso nei giorni scorsi in una riunione tra alcuni sindaci dell’Ente degli Alburni avvenuta a Postiglione. Due comuni, Controne e Postiglione, distanti l’uno dall’altro, circa 10km cioè 15 minuti di auto. Il primo però, il territorio di Controne, è l’unico comune Alburnino che vanta la sede legale e amministrativa della Comunità Montana Alburni. Una localizzazione, quella a ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 25 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Trasferire ladall’edificio diai locali di proprietà del Comune di. È quanto emerso nei giorni scorsi in una riunione tra alcuni sindaci dell’Ente degliavvenuta a. Due comuni,, distanti l’uno dall’altro, circa 10km cioè 15 minuti di auto. Il primo però, il territorio di, è l’unico comuneno che vanta lalegale e amministrativa. Una localizzazione, quella a ...

