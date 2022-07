Comuni | Csel | amministratori locali sempre più bersaglio intimidazioni | investire su cultura legalità

(Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) – “Come testimoniato dal Rapporto 2021 redatto dalla Direzione centrale della Polizia criminale del ministero dell’Interno, glidegli entisonopiù spesso ildi atti intimidatori. L’anno scorso il Viminale ha censito 722 episodi contro i 624 del 2020. Questi fenomeni, che sono trasversali all’intera penisola, assumono molte vesti: si spazia dalle scritte sui muri (10% dei casi) e la pubblicazione di contenuti minacciosi sui social network (20%), fino a vere proprie aggressioni fisiche o verbali. Come evidenziato nel rapporto del Viminale, non mancano casi come l’invio di bossoli o parti di animali, effrazioni o utilizzo di armi, esplosivi e liquidi incendiari. I più esposti in assoluto sono i sindaci che sono oggetto di queste aggressioni nel 52% dei casi. Seguono ...

Adnkronos

Come emerge da una elaborazione di Centro Studi Enti Locali (), realizzata per Adnkronos, ... è la Lombardia, con 56, seguita da Calabria (53), Campania (51), Sicilia (50) e Puglia (49). ...L'elaborazione del Centro studi enti locali () per conto dell'Agenzia Adnkronos, spiega perché ... ai 151del Nord (in Lombardia interessati 56) un milione e 915mila euro. Dietro i ... Comuni, Csel: 443 enti destinatari risarcimenti per intimidazioni ad amministratori locali Roma, 24 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Sono 443 i Comuni destinatari del fondo riservato agli enti locali i cui amministratori abbiano subito ...(Adnkronos) - "Come testimoniato dal Rapporto 2021 redatto dalla Direzione centrale della Polizia criminale del ministero dell’Interno, gli amministratori degli enti locali sono sempre più spesso il b ...