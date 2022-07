Come trasferire foto da iPhone al PC (Di lunedì 25 luglio 2022) Con un iPhone possiamo ottenere delle belle foto e di fatto rimpiazzare del tutto le fotocamere digitali compatte, visto che il telefono è sempre a portata di mano in tasca o in borsa quindi possiamo scattare subito in pochi secondi. L'unico problema è che le fotografie e le immagini ricevute via chat o via Facebook occupano spazio nella memoria che, prima o poi, si riempie fino ad esaurirsi. Qualsiasi telefono si utilizza, anche fosse il più costoso e con la memoria interna più grande, bisogna sempre scaricare le foto da qualche parte, in modo da poterle conservare al sicuro, liberare la memoria e poterne fare di nuove. Nella guida che segue vi mostreremo tutti i metodi per trasferire foto da iPhone a PC utilizzando i metodi di caricamento più comodi ... Leggi su navigaweb (Di lunedì 25 luglio 2022) Con unpossiamo ottenere delle bellee di fatto rimpiazzare del tutto lecamere digitali compatte, visto che il telefono è sempre a portata di mano in tasca o in borsa quindi possiamo scattare subito in pochi secondi. L'unico problema è che legrafie e le immagini ricevute via chat o via Facebook occupano spazio nella memoria che, prima o poi, si riempie fino ad esaurirsi. Qualsiasi telefono si utilizza, anche fosse il più costoso e con la memoria interna più grande, bisogna sempre scaricare leda qualche parte, in modo da poterle conservare al sicuro, liberare la memoria e poterne fare di nuove. Nella guida che segue vi mostreremo tutti i metodi perdaa PC utilizzando i metodi di caricamento più comodi ...

Stfn_Mrtz : Come al solito devo intervenire. Queste massicce immissioni di ruolo al Nord sono il risultato dei contro-essodi de… - Stfn_Mrtz : @PSchioppa @SalvatoreMirag7 Come al solito devo intervenire. Queste massicce immissioni di ruolo al Nord sono il ri… - BdiBeppe : @FiammettaModena @Lollobast @SenatoStampa Ci si può trasferire in affitto a Roma per 5 anni. Come fanno i comuni mo… - _starstruck02 : Amica mia d'infanzia sta facendo di tutto per farmi trasferire ad Anversa (Belgio ????) per cambiare vita ma mi sento… - gigibeltrame : WhatsApp, trasferire le chat da Android a iPhone e viceversa è ora pubblico! Come funziona? #digilosofia… -