Come sono cambiate le nostre relazioni da quando esistono gli smartphone? (Di lunedì 25 luglio 2022) Barbara Stefanelli (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Com’era il mondo prima degli smartphone? Come potevamo vivere vite a una dimensione? Salivamo sul metrò e ci guardavamo intorno invece di scrollare Instagram, giocare a qualunque cosa, scalare playlist, accumulare puntate di podcast? Che cosa pensavamo al volante, in auto, senza poter deviare le telefonate e conversare con il cruscotto? E che effetto doveva fare viaggiare d’estate con i figli adolescenti e non vederli scivolare in conversazioni sotterranee, persi tra audio ascoltati con il cellullare tenuto di sbieco e torrenti di micro testi a inondare il loro quadrante aggiornato in sequenza ultra rapida? E quante volte ci sarà capitato di andare a una festa e starcene con le mani in mano, invece di trasformarle – al primo accenno di solitudine – in liane capaci di sollevarci dal ... Leggi su iodonna (Di lunedì 25 luglio 2022) Barbara Stefanelli (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Com’era il mondo prima deglipotevamo vivere vite a una dimensione? Salivamo sul metrò e ci guardavamo intorno invece di scrollare Instagram, giocare a qualunque cosa, scalare playlist, accumulare puntate di podcast? Che cosa pensavamo al volante, in auto, senza poter deviare le telefonate e conversare con il cruscotto? E che effetto doveva fare viaggiare d’estate con i figli adolescenti e non vederli scivolare in conversazioni sotterranee, persi tra audio ascoltati con il cellullare tenuto di sbieco e torrenti di micro testi a inondare il loro quadrante aggiornato in sequenza ultra rapida? E quante volte ci sarà capitato di andare a una festa e starcene con le mani in mano, invece di trasformarle – al primo accenno di solitudine – in liane capaci di sollevarci dal ...

ScaltritiLab : In futuro saranno ridotte drasticamente le TAC e risonanze nei malati oncologici. Come? Un thread. I malati oncolog… - borghi_claudio : Non che non lo immaginassi ma stanno saltando fuori come funghi persone che fino a ieri venivano a criticarmi perch… - elio_vito : Complimenti alla sinistra che in Sicilia ha fatto le primarie, che sono sempre un esercizio democratico, la destra… - Giovann37894958 : RT @grdrnvl: qui per dirvi che se non avete sopportato il carattere permaloso e polemico di alex durante il programma non sopportate neanch… - Giogio47658624 : RT @GarauSilvana: #IONONVOTO chi negli ultimi decenni ha spolpato l'Italia, chi ha usato le istituzioni x i propri porci comodi e quelli de… -