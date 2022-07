Cologno, apre lo sportello lavoro: “Supportiamo chi è in cerca di occupazione” (Di lunedì 25 luglio 2022) Non si ferma l’estate di Acli Rete lavoro. Dopo l’avvio del corso per operatore meccanico dentro la Persico Marine in collaborazione con il comune di Nembro e con Enaip Lombardia, si aprirà un nuovo sportello lavoro a Cologno al Serio al primo piano della sede comunale di Via Rocca 2A.Un progetto nato in forte collaborazione con l’amministrazione comunale e con OraLavora, in un’ottica di rete che rende più semplice ed efficace la ricerca del lavoro. “Di fatto Acli e OraLavora fanno un lavoro simile – dichiara Roberta Taddeo, fondatrice di OraLavora -. Ci siamo incontrati, abbiamo condiviso alcune idee e oggi lavoriamo insieme sulle diverse aree. Grazie al progetto ‘Un territorio che si orienta’ abbiamo realizzato incontri nelle scuole superiori e nuove aperture. Il ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 25 luglio 2022) Non si ferma l’estate di Acli Rete. Dopo l’avvio del corso per operatore meccanico dentro la Persico Marine in collaborazione con il comune di Nembro e con Enaip Lombardia, si aprirà un nuovoal Serio al primo piano della sede comunale di Via Rocca 2A.Un progetto nato in forte collaborazione con l’amministrazione comunale e con OraLavora, in un’ottica di rete che rende più semplice ed efficace la ridel. “Di fatto Acli e OraLavora fanno unsimile – dichiara Roberta Taddeo, fondatrice di OraLavora -. Ci siamo incontrati, abbiamo condiviso alcune idee e oggi lavoriamo insieme sulle diverse aree. Grazie al progetto ‘Un territorio che si orienta’ abbiamo realizzato incontri nelle scuole superiori e nuove aperture. Il ...

