Collaboratori del dirigente, solo il 21% ha esonero dall’insegnamento. Incarichi e responsabilità aumentano, ma non la retribuzione (Di lunedì 25 luglio 2022) Al termine di quest’anno scolastico 2021-2022, Ancodis ripropone il questionario per un bilancio sul lavoro svolto dalle figure di sistema della scuola e dai Collaboratori del dirigente scolastico individuati ai sensi del comma 5 dell’art. 25 del D. Lgs 165/2001 e del comma 83 dell’art. 1 della Legge 107/2015. Si rilevano dati e informazioni - sostiene per ANCODIS il presidente prof. Rosolino Cicero - utili a presentare la funzione e il lavoro professionale di decine di migliaia di donne e uomini che ogni anno si rendono disponibili ad assumere Incarichi per il funzionamento organizzativo e didattico delle loro scuole. Il middle management è uno dei ruoli più impegnativi all'interno di una scuola perché sei nel mezzo, motivo per cui questi leader spesso si sentono in un limbo tra i loro ruoli di insegnamento e la leadership. L'articolo ... Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 25 luglio 2022) Al termine di quest’anno scolastico 2021-2022, Ancodis ripropone il questionario per un bilancio sul lavoro svolto dalle figure di sistema della scuola e daidelscolastico individuati ai sensi del comma 5 dell’art. 25 del D. Lgs 165/2001 e del comma 83 dell’art. 1 della Legge 107/2015. Si rilevano dati e informazioni - sostiene per ANCODIS il presidente prof. Rosolino Cicero - utili a presentare la funzione e il lavoro professionale di decine di migliaia di donne e uomini che ogni anno si rendono disponibili ad assumereper il funzionamento organizzativo e didattico delle loro scuole. Il middle management è uno dei ruoli più impegnativi all'interno di una scuola perché sei nel mezzo, motivo per cui questi leader spesso si sentono in un limbo tra i loro ruoli di insegnamento e la leadership. L'articolo ...

orizzontescuola : Collaboratori del dirigente, solo il 21% ha esonero dall’insegnamento. Incarichi e responsabilità aumentano, ma non… - ienapriski : @micor55 @Emma20333829 Nessuna deroga. Sono le basi del Movimento. Conte e i suoi nuovi collaboratori verranno coad… - PAwhistleblower : @Rinaldi_euro Per non parlare dei collaboratori scelti da #Brunetta: #MarcellaPanucci (spacciata per Segretario gen… - PAwhistleblower : @LucaBizzarri Risultati pessimi dal lavoro di #BRUNETTA e dei suoi inadeguati collaboratori: il Capo di Gabinetto… - roby011268 : RT @MazzolaiMarco: Lega, FI, FdI sono stati fanatici sostenitori e collaboratori del totalitarismo sanitario e vaccinale, nonché collaborat… -