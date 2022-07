Classifica Atp, Musetti scala il ranking (31°) e Sinner resta in Top 10 (Di lunedì 25 luglio 2022) E’ la settimana di Lorenzo Musetti: il classe 2002 di Carrara, grazie al torneo di Amburgo conquistato superando lo spagnolo Carlos Alcaraz, guadagna in un colpo solo ben 31 posizioni andandosi a sedere... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 25 luglio 2022) E’ la settimana di Lorenzo: il classe 2002 di Carrara, grazie al torneo di Amburgo conquistato superando lo spagnolo Carlos Alcaraz, guadagna in un colpo solo ben 31 posizioni andandosi a sedere...

solounastella : RT @federtennis: ?? Classifica #ATP: best ranking per Musetti dopo il titolo ad Amburgo e per Passaro dopo la vittoria al Challenger di Trie… - infoitsport : Classifica ATP: estasi Musetti, Passaro sempre più in alto - federtennis : ?? Classifica #ATP: best ranking per Musetti dopo il titolo ad Amburgo e per Passaro dopo la vittoria al Challenger… - Luxgraph : Classifica Atp, exploit Musetti: è 31°! Sinner stabile nella top 10 - ciasky11 : @FiorinoLuca Luca ma quanto siamo contenti per Lorenzo e per il mitico Francesco #Passaro che in 4 mesi ha scalato… -