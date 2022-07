Città Metropolitana di Roma Capitale. Riparte la motonave Sabazia: Sanna-Ferraro: «Lavoro congiunto per far ripartire turismo ed economia del territorio» (Di lunedì 25 luglio 2022) Cronache Cittadine LAGO DI BRACCIANO – Dopo due anni di fermo, Riparte la motonave Sabazia II. I problemi di abbassamento delle acque L'articolo Cronache Cittadine. Leggi su cronachecittadine (Di lunedì 25 luglio 2022) Cronache Cittadine LAGO DI BRACCIANO – Dopo due anni di fermo,laII. I problemi di abbassamento delle acque L'articolo Cronache Cittadine.

ArpaPiemonte : #caldo Temperature elevate su tutta la regione. Nella città metropolitana di Torino livello di rischio Emergenza - reggiotv : E' stato firmato questa mattina a Palazzo Alvaro il protocollo d'intesa tra la Città Metropolitana e la Deputazione… - infoitsport : Città Metropolitana di Roma Capitale. Riparte la motonave Sabazia: Sanna-Ferraro: «Lavoro congiunto per far riparti… - PaoloCugini : @glfelicetti @Alberto_Cirio @_Carabinieri_ @poliziadistato Ho saputo a fatti avvenuti, in ogni caso da quanto mi ri… - ACiavula : Si rinnova la sinergia tra il Comitato reggino della Croce Rossa Italiana e la Città Metropolitana di Reggio Calabr… -