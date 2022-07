Cisterna | furti di marmitte alle auto | in due denunciati per ricettazione | ecco cosa avevano nell’auto

(Di lunedì 25 luglio 2022) Controlli ad ampio raggio della Polizia Locale negli ultimi giorni. In particolare venerdì mattina, sulla Statale Appia Sud, la pattuglia dei caschi bianchi ha intercettato un’vettura con targa bulgara. Alla vista degli agenti, il conducente ha effettuato una manovra sospetta e pertanto la vettura è stata fermata.due campani con precedenti A bordo del veicolo sono stati identificati due campani, D.M. classe 1975 e C.A. classe 1978, con vari precedenti di polizia. Nel corso della perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto nel bagagliaio dell’vettura 3catalitiche, una smerigliatrice a batteria con lama da taglio oltre a diverse lame di ricambio e cacciaviti ed altri arnesi utili per asportare ledei veicoli. Leggi anche:, la siccità non ...

