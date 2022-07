Ciclismo: stagione sfortunatissima per Julian Alaphilippe, positivo al Covid-19 (Di lunedì 25 luglio 2022) Neanche il tempo di rientrare in corsa, dopo il bruttissimo infortunio alla Liegi-Bastogne-Liegi, che è già tempo di un altro stop per Julian Alaphilippe. Il campione del mondo in carica è stato costretto al ritiro al Giro di Vallonia, dove si era imposto splendidamente nella prima tappa, a causa della positività al Covid-19. Stessa sorte per il suo compagno di squadra alla Quick-Step Alpha Vinyl Team Iljo Keisse, che ha dato forfait prima del via della terza frazione. Per Alaphilippe c’era in programma la Classica di San Sebastian nel fine settimana, ma ora il francese molto probabilmente sarà costretto a cancellarsi dalla startlist. Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di lunedì 25 luglio 2022) Neanche il tempo di rientrare in corsa, dopo il bruttissimo infortunio alla Liegi-Bastogne-Liegi, che è già tempo di un altro stop per. Il campione del mondo in carica è stato costretto al ritiro al Giro di Vallonia, dove si era imposto splendidamente nella prima tappa, a causa della positività al-19. Stessa sorte per il suo compagno di squadra alla Quick-Step Alpha Vinyl Team Iljo Keisse, che ha dato forfait prima del via della terza frazione. Perc’era in programma la Classica di San Sebastian nel fine settimana, ma ora il francese molto probabilmente sarà costretto a cancellarsi dalla startlist. Foto: Lapresse

