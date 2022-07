Ciclismo | Pogacar a caccia di riscatto | in vista c' è la Vuelta - Sport - Altri Sport - quotidiano net

RaiNews : Splendida immagine al #TourdeFrance: Pogacar e Vingegaard duellano sui Pirenei, lo sloveno cade e la maglia gialla… - Xyz29503849 : RT @MichelangeloCat: Lo sport è sinonimo di lealtà, non scordiamocelo mai. Pogacar cade, Vingegaard rallenta per aspettarlo: la stretta di… - lore_viga : Tennis e soprattutto ciclismo potrebbero aver trovato i dominatori del prossimo lustro. #Pogacar #Vingegaard #Alcaraz #Sinner - sportface2016 : #Ciclismo Si è chiusa ieri una delle più belle edizioni del #TourdeFrance degli ultimi anni: merito di #Vingegaard… - stefanorizzato : RT @cyclingpro: Tour de France, dopo trent'anni di doping e sospetti forse di Vingegaard, Pogacar e Van Aert possiamo provare a fidarci. Ec… -

QUOTIDIANO NAZIONALE

Al momento prevale però il pessimismo per la partecipazione nell'ultimo Grande Giro della stagione diche, nonostante qualche evidente problema tattico e uno stato di forma non ottimale, non ...... Vingegaard ci arrivò infatti solo nel 2019: dopo essere cresciuto in una piccolo paese di pescatori nella Danimarca del nord, dopo promettenti ma non strabilianti inizi nelsu strada, in ... Ciclismo, Pogacar a caccia di riscatto: in vista c'è la Vuelta Roma, 25 luglio 2022 - Quando la prima delusione in carriera è un secondo posto al Tour de France 2022, tra l'altro dopo aver vinto maglia bianca e 3 tappe, allora lo spessore del corridore emerge con ...Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar e Wout van Aert hanno creato rivalità e grande spettacolo, come poche altre volte prima ...