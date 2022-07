Ciclismo, Mark Cavendish: “Sono consapevole che vincerò nuovamente” (Di lunedì 25 luglio 2022) Mark Cavendish è molto ottimista per il proprio futuro. Il britannico guarda con ottimismo a partire dal prossimo anno con il chiaro intento di tornare a vincere al Tour de France, competizione in cui più volte si è distinto. Il portacolori della QuickStep-AlphaVinyl vorrebbe diventare il più vincente di sempre dopo aver eguagliato il record di 34 successi, un primato che condivide con Eddy Merckx. Il velocista non ha corso l’edizione 2022, una scelta della squadra che ha preferito scommettere sul danese Fabio Jakobsen. Il 37enne nativo dell’Isola di Man ha riportato ai media ai microfoni della BBC. “Sono consapevole che vincerò nuovamente. Sono un professionista in una squadra di 30 corridori, alla fine devi mettere le emozioni da parte e considerarlo un ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 luglio 2022)è molto ottimista per il proprio futuro. Il britannico guarda con ottimismo a partire dal prossimo anno con il chiaro intento di tornare a vincere al Tour de France, competizione in cui più volte si è distinto. Il portacolori della QuickStep-AlphaVinyl vorrebbe diventare il più vincente di sempre dopo aver eguagliato il record di 34 successi, un primato che condivide con Eddy Merckx. Il velocista non ha corso l’edizione 2022, una scelta della squadra che ha preferito scommettere sul danese Fabio Jakobsen. Il 37enne nativo dell’Isola di Man ha riportato ai media ai microfoni della BBC. “cheun professionista in una squadra di 30 corridori, alla fine devi mettere le emozioni da parte e considerarlo un ...

