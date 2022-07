Ciclismo, Elisa Longo Borghini: “Avevamo pianificato tutto prima della tappa” (Di lunedì 25 luglio 2022) Elisa Longo Borghini ha riportato le proprie sensazioni al termine della tappa di oggi del Tour de France femmine, frazione molto movimentata che ha cambiato la classifica generale. L’olandese Marianne Vos (Team Jumbo–Visma) ha avuto la meglio sulla nostra Silvia Persico (Valcar – Travel & Service), seconda davanti alla polacca Katarzyna Niewiadoma (Canyon//SRAM Racing). La nostra connazionale della Trek-Segafredo, quarta all’arrivo, ha affermato ai microfoni della propria formazione. “Devo fare i complimenti a Marianne, era davvero forte oggi. In questo tipo di finale riesce sempre a fare la differenza. Ho cercato di andare per mantenere la velocità, quindi il nostro lavoro non è stato sprecato”. La nativa di Verbania ha continuato dicendo. ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 luglio 2022)ha riportato le proprie sensazioni al terminedi oggi del Tour de France femmine, frazione molto movimentata che ha cambiato la classifica generale. L’olandese Marianne Vos (Team Jumbo–Visma) ha avuto la meglio sulla nostra Silvia Persico (Valcar – Travel & Service), seconda davanti alla polacca Katarzyna Niewiadoma (Canyon//SRAM Racing). La nostra connazionaleTrek-Segafredo, quarta all’arrivo, ha affermato ai microfonipropria formazione. “Devo fare i complimenti a Marianne, era davvero forte oggi. In questo tipo di finale riesce sempre a fare la differenza. Ho cercato di andare per mantenere la velocità, quindi il nostro lavoro non è stato sprecato”. La nativa di Verbania ha continuato dicendo. ...

IlPedaleRosa : 'Tour de France Femmes U.C.I. WWT', tappa e maglia gialla a Marianne Vos. Secondo posto per Silvia Persico, quarta… - MazzaliVanna : RT @Eurosport_IT: 25 luglio 2021 - 'Come a Rio, 5 anni dopo...': Elisa Longo Borghini splendido bronzo nella prova in linea di ciclismo ????… - ErisxJune : RT @Eurosport_IT: 25 luglio 2021 - 'Come a Rio, 5 anni dopo...': Elisa Longo Borghini splendido bronzo nella prova in linea di ciclismo ????… - IdeawebTV : Ciclismo: Elisa Balsamo è settima nella prima tappa del Tour de France 2022 - Eurosport_IT : 25 luglio 2021 - 'Come a Rio, 5 anni dopo...': Elisa Longo Borghini splendido bronzo nella prova in linea di ciclis… -