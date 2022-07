Ciclismo | Alaphilippe positivo al covid e costretto al ritiro dal Giro di Vallonia

(Di lunedì 25 luglio 2022) Continua la sfortunata stagione di Julian, che vede terminare anzitempo il suodi, corsa che rappresentava il suo ritorno alle competizioni. Il corridore francese, che aveva esordito vincendo la prima tappa, non si è presentato al via della terza frazione a causa della positività al. Ad annunciarlo è il suo team, la Quick-Step Alpha Vinyl. SportFace.

sportface2016 : #Ciclismo #GirodiVallonia | Julian #Alaphilippe positivo al #Covid e costretto al ritiro - RSIsport : ????????? Continua la stagione sfortunata per Julian Alaphilippe, risultato positivo al COVID-19 dopo la 2a tappa del… - teletext_ch_it : Ciclismo: Alaphilippe positivo al COVID - Eurosport_IT : Niente da fare per Alaphilippe: il francese è costretto al ritiro! #Alaphilippe | #Ciclismo | #TourdeWallonie - theshieldofspo1 : Il campione del mondo inizia la preparazione ai Mondiali. #TSOS #Ciclismo #JulianAlaphilippe #Alaphilippe… -

Un'ulteriore dimostrazione dell'epoca d'oro di questomoderno, a cui possiamo aggiungere i vari, Bernal, Evenepoel e tanti altri. Le stagioni a venire regaleranno sicuramente ...Ilè avanti, come sempre, rispetto al mondo che si muove attorno al, che lo ... Di tutto questo se ne fregano i Wout van Aert, i Mathieu van der Poel, i Pogacar, i Julian, ...Termina anzitempo il Giro di Vallonia per Julian Alaphilippe, positivo al covid e costretto al ritiro prima della terza tappa.Non c’è pace per Julian Alaphilippe. Il corridore francese, campione del mondo in carica, rientrato alle corse due giorni fa (vincendo) al Giro di Vallonia dopo un periodo di allenamento in altura non ...