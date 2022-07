“Ci ha lasciati un grande”. Lutto nel cinema italiano, sempre speciale in film e serie tv (Di lunedì 25 luglio 2022) Ha prestato la sua voce ad attori del calibro di Alain Delon, Rod Steiger, Max von Sidow, Oliver Reed, Michael Caine e Omar Sharif. Tra le sue caratterizzazioni più riuscite e note, lo strepitoso Ben Kingsley di “Schindler’s List”. Avrebbe compiuto 70 anni il 26 agosto Franco Zucca attore triestino, ma soprattutto grande doppiatore. Franco Zucca era nato a Trieste nel 1952 e aveva iniziato la carriera come attore teatrale sui palcoscenici della sua città, per poi approdare ai teatri di Roma e Catania. La sua voce calda e profonda si è adattata alla perfezione per personaggi rimasti nella memoria del cinema. Dal Ben Kingsley di “Schindler’s List” al Gomez di Raul Julia ne “La famiglia Addams” uno e due, passando per Pete Postlethwaite in “Grazie, signora Thatcher” e “Nel nome del padre”. Michael Caine, solitamente doppiato da Dario Penne, prese ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 25 luglio 2022) Ha prestato la sua voce ad attori del calibro di Alain Delon, Rod Steiger, Max von Sidow, Oliver Reed, Michael Caine e Omar Sharif. Tra le sue caratterizzazioni più riuscite e note, lo strepitoso Ben Kingsley di “Schindler’s List”. Avrebbe compiuto 70 anni il 26 agosto Franco Zucca attore triestino, ma soprattuttodoppiatore. Franco Zucca era nato a Trieste nel 1952 e aveva iniziato la carriera come attore teatrale sui palcoscenici della sua città, per poi approdare ai teatri di Roma e Catania. La sua voce calda e profonda si è adattata alla perfezione per personaggi rimasti nella memoria del. Dal Ben Kingsley di “Schindler’s List” al Gomez di Raul Julia ne “La famiglia Addams” uno e due, passando per Pete Postlethwaite in “Grazie, signora Thatcher” e “Nel nome del padre”. Michael Caine, solitamente doppiato da Dario Penne, prese ...

