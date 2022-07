Chissà cosa direbbero dell’attuale crisi internazionale Winston Churchill e altri grandi del passato (Di lunedì 25 luglio 2022) Non si va lontano dalla realtà del momento se si afferma che lo scioglimento delle camere in Italia stia provocando per la EU qualcosa di simile a quanto accadde tempo addietro per opera di una scimmietta ammaestrata. Elusa la sorveglianza del padrone, la bestiola prese d’occhiò una catasta di botti sovrapposte, tenute ferme da una zeppa messa davanti alla prima. Pensò bene, anzi male, di togliere quel fermo, con la conseguenza che le botti ruzzolarono senza controllo, per buona parte riportando danni. Senza giri di parole, l’Italia stava assumendo per la Casa Comune la stessa funzione del cuneo di legno sotto le botti. A tal riguardo può essere illuminante pensare al comportamento di quel gruppetto di bambini che solitamente decidevano di sfidarsi nella realizzazione da parte di ognuno dello stesso oggetto: avrebbe vinto la gara chi lo avesse fatto meglio. A un certo ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 25 luglio 2022) Non si va lontano dalla realtà del momento se si afferma che lo scioglimento delle camere in Italia stia provocando per la EU qualdi simile a quanto accadde tempo addietro per opera di una scimmietta ammaestrata. Elusa la sorveglianza del padrone, la bestiola prese d’occhiò una catasta di botti sovrapposte, tenute ferme da una zeppa messa davanti alla prima. Pensò bene, anzi male, di togliere quel fermo, con la conseguenza che le botti ruzzolarono senza controllo, per buona parte riportando danni. Senza giri di parole, l’Italia stava assumendo per la Casa Comune la stessa funzione del cuneo di legno sotto le botti. A tal riguardo può essere illuminante pensare al comportamento di quel gruppetto di bambini che solitamente decidevano di sfidarsi nella realizzazione da parte di ognuno dello stesso oggetto: avrebbe vinto la gara chi lo avesse fatto meglio. A un certo ...

