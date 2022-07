Che estate sarebbe senza un abito elegante? Modelli glamour di cui innamorarsi (Di lunedì 25 luglio 2022) Li adoriamo 365 giorni l’anno, e su questo non si discute. Ma la voglia di indossare vestiti eleganti e raffinati, durante la stagione estiva, raggiunge davvero i massimi livelli. Perché? È abbastanza evidente. Sono freschi, alla moda e ci fanno sentire le più chic anche in occasione di un party a bordo piscina o di una cerimonia esclusiva. Ma quali sono, dunque, i Modelli più glamour da sfoggiare durante la prossima estate? Passiamo in rassegna gli abiti destinati a lasciare il segno. Il fascino intramontabile del little black dress Iniziamo con il capo timeless per eccellenza, il little black dress. Ideato nel 1926 da Coco Chanel, da quasi un secolo è onnipresente nelle collezioni degli stilisti più in voga, così come nel guardaroba di ogni donna. Allungato, accorciato, impreziosito da scollature o spacchi, si rinnova secondo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 25 luglio 2022) Li adoriamo 365 giorni l’anno, e su questo non si discute. Ma la voglia di indossare vestiti eleganti e raffinati, durante la stagione estiva, raggiunge davvero i massimi livelli. Perché? È abbastanza evidente. Sono freschi, alla moda e ci fanno sentire le più chic anche in occasione di un party a bordo piscina o di una cerimonia esclusiva. Ma quali sono, dunque, ipiùda sfoggiare durante la prossima? Passiamo in rassegna gli abiti destinati a lasciare il segno. Il fascino intramontabile del little black dress Iniziamo con il capo timeless per eccellenza, il little black dress. Ideato nel 1926 da Coco Chanel, da quasi un secolo è onnipresente nelle collezioni degli stilisti più in voga, così come nel guardaroba di ogni donna. Allungato, accorciato, impreziosito da scollature o spacchi, si rinnova secondo ...

