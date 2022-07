Centrodestra, Tajani: 'Prima vinciamo poi vedremo chi alzerà la coppa (Di lunedì 25 luglio 2022) In attesa dell'incontro dei tre leader del Centrodestra, previsto in settimana, probabilmente mercoledì mattina alla Camera, sono da segnalare le parole di Antonio Tajani. Sul nodo leadership e sul ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 25 luglio 2022) In attesa dell'incontro dei tre leader del, previsto in settimana, probabilmente mercoledì mattina alla Camera, sono da segnalare le parole di Antonio. Sul nodo leadership e sul ...

GiovaQuez : 'Come spiegherà al parlamento europeo l'aver cacciato Draghi per un centrodestra al governo probabilmente a guida M… - Antonio_Tajani : Oggi con il Presidente Berlusconi e tutti gli alleati del centrodestra di governo. C'è grande preoccupazione dopo l… - carolpantanifi : RT @PaolaSacchi3: #Cdx, nodo candidato premier. #Meloni perché sia data subito indicazione. #Salvini: far tornare Lega prima. #Tajani : si… - sacspo : RT @Agenzia_Ansa: Tajani e la leadership del centrodestra: 'Prima vinciamo poi vediamo chi alza la coppa'. Gli insulti a Brunetta? 'Non li… - StartMagNews : RT @PaolaSacchi3: #Cdx, nodo candidato premier. #Meloni perché sia data subito indicazione. #Salvini: far tornare Lega prima. #Tajani : si… -