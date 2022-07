Centrodestra, la Meloni avverte: «Senza accordo sul criterio per il premier, l’alleanza non ha senso» (Di lunedì 25 luglio 2022) No premiership, no party. No nel senso della pubblicità del Martini, ma nel senso che non si parte proprio. Almeno non uniti nel nome del Centrodestra. È tanto secca quanto pacata la replica di Giorgia Meloni ai rinvii e alle palle spedite in tribuna da molti esponenti di Forza Italia ogni qualvolta l’argomento scivola sulla guida del governo in caso di vittoria del Centrodestra. «Se non dovessimo riuscire a metterci d’accordo su questo – ha spiegato la leader di Fratelli d’Italia al Tg5 -, non avrebbe senso andare al governo insieme. Confido – ha aggiunto – che si vorranno confermare, anche per ragioni di tempo, regole che nel Centrodestra hanno sempre funzionato, che noi abbiamo sempre rispettato e che non si capisce per quale ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 25 luglio 2022) Noship, no party. No neldella pubblicità del Martini, ma nelche non si parte proprio. Almeno non uniti nel nome del. È tanto secca quanto pacata la replica di Giorgiaai rinvii e alle palle spedite in tribuna da molti esponenti di Forza Italia ogni qualvolta l’argomento scivola sulla guida del governo in caso di vittoria del. «Se non dovessimo riuscire a metterci d’su questo – ha spiegato la leader di Fratelli d’Italia al Tg5 -, non avrebbeandare al governo insieme. Confido – ha aggiunto – che si vorranno confermare, anche per ragioni di tempo, regole che nelhanno sempre funzionato, che noi abbiamo sempre rispettato e che non si capisce per quale ...

