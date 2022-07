Centro | Calenda non vuole Letta premier | ' Meglio Draghi'

borghi_claudio : 'Il centro è forte, un gruppo unito che comprenda i vari Toti, Calenda, Renzi, Di Maio, Gelmini, Brunetta potenzial… - LaVeritaWeb : Mentre Franceschini dà l’addio a Conte, sui dem si riversano i veti dei partitini. Calenda: «Mai con Di Maio e l’es… - dellorco85 : Non vedo l'ora di vedere il tentativo di centro con Toti, Calenda, Renzi, Di Maio, Gelmini, Brunetta. Un frullato.… - brunasaracco : Peggio se cerca alleanze con ultras di sx antiaoccidentalisti filozaristi e pure un po' antidraghiani. Mai lo voter… - effefabius : Finalmente la verità? Sono tutti expd (calenda, letta, Renzi), dunque adesso è chiaro, votare per il centro signifi… -

la Repubblica

- Nella corsa verso il 25 settembre le forze politiche tentano di posizionarsi. La grande area dinon sembra decollare. Il leader di Azione guarda al PdOre 16.20 - 'Il programma di Carloè per molti aspetti condivisibile, ma non so quanti lo ... Lo ha detto il presidente della Regione Liguria e di Italia alGiovanni Toti a margine di un ... Calenda si rafforza ma il centro sembra l'isola che non c'è Nella corsa verso il 25 settembre le forze politiche tentano di posizionarsi. La grande area di Centro non sembra decollare. Il leader di Azione guarda al Pd ...Quattordici punti raccontati dagli esponenti di spicco dell'alleanza: Emma Bonino, Carlo Calenda, Benedetto Della Vedova ... spesa pubblica a sanità e istruzione", tema, quest'ultimo, al centro del ...