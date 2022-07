Cent'anni della nostra Storia sotto la lente della letteratura (Di lunedì 25 luglio 2022) Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato). Si dice sempre che ci vuole tempo per interpretare l’epoca in cui si vive, impossibile avere un giudizio imparziale sulla propria contemporaneità. Ancora adesso non ci siamo pacificati sulle ragioni e i torti della Seconda Guerra Mondiale e solo lo scorrere del tempo che placa passioni e risentimenti permette – almeno così affermano studiose e studiosi – di giudicare il passato e le vicende di chi ci ha preceduto. Ma forse per avere un quadro completo chi studia la Storia dovrebbe rivolgersi anche a una fonte inconsueta ma per me in grado di restituire più di tante disquisizioni la reale temperatura di epoche ormai lontane del tempo. In questo senso la pubblicazione per Rizzoli dell’antologia letteraria Italica. Il NoveCento in trenta racconti (e tre ... Leggi su iodonna (Di lunedì 25 luglio 2022) Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato). Si dice sempre che ci vuole tempo per interpretare l’epoca in cui si vive, impossibile avere un giudizio imparziale sulla propria contemporaneità. Ancora adesso non ci siamo pacificati sulle ragioni e i tortiSeconda Guerra Mondiale e solo lo scorrere del tempo che placa passioni e risentimenti permette – almeno così affermano studiose e studiosi – di giudicare il passato e le vicende di chi ci ha preceduto. Ma forse per avere un quadro completo chi studia ladovrebbe rivolgersi anche a una fonte inconsueta ma per me in grado di restituire più di tante disquisizioni la reale temperatura di epoche ormai lontane del tempo. In questo senso la pubblicazione per Rizzoli dell’antologia letteraria Italica. Il Noveo in trenta racconti (e tre ...

FBiasin : #Nagelsmann: 'In Italia non è facile tenersi in forma'. Allora, caro #Nagelsmann, il fatto che a noi italiani piac… - Mavi70439609 : RT @Rainbowalway: Buongiorno!!! 'Se tu vivessi fino a cent'anni, vorrei vivere fino a cento meno uno così non dovrei mai vivere senza te' B… - CattaDario : RT @FBiasin: #Nagelsmann: 'In Italia non è facile tenersi in forma'. Allora, caro #Nagelsmann, il fatto che a noi italiani piaccia parlar… - John1905Wick : RT @Rainbowalway: Buongiorno!!! 'Se tu vivessi fino a cent'anni, vorrei vivere fino a cento meno uno così non dovrei mai vivere senza te' B… - ValeryMell1 : RT @theamazer: @Elodiedipa A me fa molto più che paura. Questi non si nascondono più, vogliono comandare non governare e portarci indietro… -