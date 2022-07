Celebrity Adventures a Lajatico con Bocelli | Baglioni | Bebe Vio | Michael Bolton

(Di lunedì 25 luglio 2022)si svolgerà al Teatro del Silenzio ae a Forte dei Marmi con il padrone di casa Andreae poi ClaudioVio,e molti altri Torna uno dei più grandi eventi benefici al mondo promosso da Andrea, tre serate esclusive, 28 luglio, 30 luglio e 1° agosto, che quest’anno avranno come scenario la Toscana. Il tenore porta avanti la tradizione inaugurata nel 2014 con laFight Night e ospita nella sua terra grandi nomi, uniti nel segno della beneficenza. Tra questi Claudio, Vanessa Hudgens, Nathalie Emmanuel, David ...

