Caso Portanova, la ragazza che ha sporto denuncia è stata ascoltata per sette ore (Di lunedì 25 luglio 2022) È durato sette ore l'interrogatorio in forma semiprotetta della donna che ha denunciato una violenza sessuale di gruppo per cui sono accusati il giocatore del Genoa Manolo Portanova e altri due ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 25 luglio 2022) È duratoore l'interrogatorio in forma semiprotetta della donna che hato una violenza sessuale di gruppo per cui sono accusati il giocatore del Genoa Manoloe altri due ...

