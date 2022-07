Caro Pd | senza alleanze sarà sconfitta storica Le previsioni di Visco

Leggi su formiche

(Di lunedì 25 luglio 2022) Qualcuno dalle parti del Pd dovrebbe tenere gli occhi bene aperti. E non sottovalutare l’avanzata, ancora tutta da verificare certo, di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Vincenzoè uno che la sinistra la conosce bene. Più volte ministro dell’Economia e delle Finanze nei governi Prodi, Amato e D’Alema, l’economista foggiano non avrebbe motivo di mettere in guardia i dem, sostenitori di Mario Draghi fino all’ultimo istante, dalla possibilità che Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia sbanchino il botteghino alle prossime elezioni, se non temesse proprio questo scenario. Mario Draghi presto nonpiù premier. Che sensazione le fa? Draghi era giunto al capolinea, non mi ha stupito più di tanto la sua caduta. Non tanto per colpa del M5S, quanto per la Lega che proponeva a oltranza soluzioni regressive, a cominciare dalle tasse. E anche i grillini ...