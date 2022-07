Cardiologia | da Torino a Tokyo per insegnare nuova tecnica

TorinoToday

Trasferta di lavoro a Tokyo nei giorni scorsi per Stefano Salizzoni e Alessandro Vairo, rispettivamente cardiochirurgo e cardiologo dell'ospedale Molinette della Città della Salute di. Il viaggio ha avuto lo scopo di insegnare una nuovissima tecnica micro - invasiva di riparazione della valvola mitrale a cuore battente, con il posizionamento di corde artificiali in quattro ...... con una completa integrazione delle équipe di Emodinamisti che lavorano presso ladi Rivoli e ladi Orbassano (Rolfo, Cerrato, Quadri, Franzè, Pavani e Zanda), coordinati da ... Da Torino a Tokyo per insegnare la nuova tecnica di riparazione della valvola mitrale Trasferta di lavoro a Tokyo nei giorni scorsi per Stefano Salizzoni e Alessandro Vairo, rispettivamente cardiochirurgo e cardiologo dell'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino. (ANSA) ...Trasferta di lavoro a Tokyo nei giorni scorsi per i dottori Stefano Salizzoni ed Alessandro Vairo, rispettivamente cardiochirurgo e cardiologo dell'ospedale Molinette della Città della Salute di Torin ...