Caos voli, oggi il tavolo per scongiurare altri scioperi: “Se proseguirà anche in agosto, sono a rischio 1,2 milioni di passeggeri” (Di lunedì 25 luglio 2022) Correnti o meno, sono senz’altro scottanti gli affari del trasporto aereo oggi al vaglio del ministero di Enrico Giovannini: si va dai salari del personale di volo, al piano nazionale aeroporti, fino agli incentivi alle low cost. Un “round tecnico” con le associazioni del settore, come è stato ribattezzato dalle agenzie di stampa, che forse ambisce a sminare la minaccia degli scioperi che incombe sulla stagione turistica italiana mettendo a rischio il transito di 1,2 milioni di passeggeri, ma che difficilmente potrà essere risolutivo. Poco, in altre parole, che possa allontanare lo spettro di nuovi scioperi a breve che, secondo Assoturismo Confesercenti, se dovessero verificarsi fino ad agosto, metterebbero a rischio 800 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) Correnti o meno,senz’altro scottanti gli affari del trasporto aereoal vaglio del ministero di Enrico Giovannini: si va dai salari del personale di volo, al piano nazionale aeroporti, fino agli incentivi alle low cost. Un “round tecnico” con le associazioni del settore, come è stato ribattezzato dalle agenzie di stampa, che forse ambisce a sminare la minaccia degliche incombe sulla stagione turistica italiana mettendo ail transito di 1,2di, ma che difficilmente potrà essere risolutivo. Poco, in altre parole, che possa allontanare lo spettro di nuovia breve che, secondo Assoturismo Confesercenti, se dovessero verificarsi fino ad, metterebbero a800 ...

