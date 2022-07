Campagna elettorale, Zingaretti: «Io ci sono» Renzi: «Pronto a correre da solo». Forza Italia perde altri pezzi (Di lunedì 25 luglio 2022) Sindaci, amministratori locali e presidenti di regione. I territori saranno protagonisti alle prossime elezioni politiche. Servono voti e volti riconoscibili e in grado di drenare consenso. Il... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 25 luglio 2022) Sindaci, amministratori locali e presidenti di regione. I territori saranno protagonisti alle prossime elezioni politiche. Servono voti e volti riconoscibili e in grado di drenare consenso. Il...

LaVeritaWeb : Chi vuol governare faccia proposte sui temi chiave. Il Pd sposterà la campagna elettorale su atlantismo e guerra. S… - VittorioSgarbi : #giornalismofazioso Mi ero preoccupato. Mi chiedevo: come mai “La Repubblica” non ha ancora avviato la sua campagna… - AlexBazzaro : “A pensar male si fa peccato ma spesso ci si indovina”. Non è che qualcuno sperasse nel ritorno del pass in autunn… - alba_it : @szampa56 @EnricoLetta Bla,bla,bla. Stesse fesserie ripetute ad ogni campagna elettorale fino allo sfinimento,salvo… - TheG_Ralpha : RT @CharlyMatt: Secondo Salvini ci sono scuole dove 'si fa l'appello per cognome, per non discriminare, perché magari a sette anni c'è qual… -