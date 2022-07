Cambi: euro a 1,0199 dollari (Di lunedì 25 luglio 2022) euro in leggera ritirata questa mattina sul dollaro. La moneta unica vale questa mattina 1,0199 dollari e segna un ribasso dello 0,14%. Sullo yen l'euro è poco mosso a quota 139. . 25 luglio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 25 luglio 2022)in leggera ritirata questa mattina sul dollaro. La moneta unica vale questa mattina 1,e segna un ribasso dello 0,14%. Sullo yen l'è poco mosso a quota 139. . 25 luglio 2022

Cambi: euro a 1,0199 dollari Euro in leggera ritirata questa mattina sul dollaro. La moneta unica vale questa mattina 1,0199 dollari e segna un ribasso dello 0,14%. Sullo yen l'euro è poco mosso a quota 139. . 25 luglio 2022