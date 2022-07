Calenda presenta il Patto repubblicano. Sì ai termovalorizzatori, chiamando i militari se necessario (Di lunedì 25 luglio 2022) “I contenuti che presentiamo oggi non sono contenuti generici. Si tratta di rigassificatori, termovalorizzatori, se necessario militarizzando le aree in cui devono esserci”. Il leader di Azione, Carlo Calenda sceglie una linea netta e inequivocabile su energia e rifiuti, presentando il Patto repubblicano. Nella sua ‘ricetta’ una misura che Silvio Berlusconi adotto’ per l’inceneritore di Acerra, dichiarandolo sito di interesse strategico nazionale, presidiato quindi dalle Forze Armate. Il programma presentato con +Europa recita che occorre procedere alla “ricostruzione di due rigassificatori con procedure straordinarie e i cantieri energetici vanno presidiati costantemente per garantirne la sicurezza”. Stop quindi a presidi e manifestazioni di protesta ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 25 luglio 2022) “I contenuti che presentiamo oggi non sono contenuti generici. Si tratta di rigassificatori,, sezzando le aree in cui devono esserci”. Il leader di Azione, Carlosceglie una linea netta e inequivocabile su energia e rifiuti,ndo il. Nella sua ‘ricetta’ una misura che Silvio Berlusconi adotto’ per l’inceneritore di Acerra, dichiarandolo sito di interesse strategico nazionale, presidiato quindi dalle Forze Armate. Il programmato con +Europa recita che occorre procedere alla “ricostruzione di due rigassificatori con procedure straordinarie e i cantieri energetici vanno presidiati costantemente per garantirne la sicurezza”. Stop quindi a presidi e manifestazioni di protesta ...

Agenzia_Ansa : Calenda: 'Di Maio non so chi sia, Letta è una persona seria' Il leader di Azione, presenta il 'Patto Repubblicano',… - lacarbellisa : RT @Agenzia_Ansa: Calenda: 'Di Maio non so chi sia, Letta è una persona seria' Il leader di Azione, presenta il 'Patto Repubblicano', con +… - loviuz : RT @Agenzia_Ansa: Calenda: 'Di Maio non so chi sia, Letta è una persona seria' Il leader di Azione, presenta il 'Patto Repubblicano', con +… - iucci_gabriella : RT @Agenzia_Ansa: Calenda: 'Di Maio non so chi sia, Letta è una persona seria' Il leader di Azione, presenta il 'Patto Repubblicano', con +… - DQuotidiana : RT @Agenzia_Ansa: Calenda: 'Di Maio non so chi sia, Letta è una persona seria' Il leader di Azione, presenta il 'Patto Repubblicano', con +… -