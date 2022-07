Calenda, nuovo veto al Pd: “Il candidato premier non può essere Letta. Bisogna tenere Draghi a palazzo Chigi in ogni modo possibile” (Di lunedì 25 luglio 2022) “Discutiamo di cose concrete, non di nomi e alchimie. Per Azione e Più Europa il candidato presidente del Consiglio non può essere Enrico Letta“. Con una dichiarazione all’Agi Carlo Calenda mette un’altra mina sul cantiere di coalizione tra il centro e il Pd sponsorizzato dal segretario dem. Il leader di Azione risponde con queste parole a Matteo Ricci, sindaco Pd di Pesaro (e presidente delle Autonomie locali italiane) che stamattina aveva “candidato” Letta a palazzo Chigi con un tweet: “Basta scaramucce, serve responsabilità: Enrico Letta è l’alternativa politica alla Meloni, obiettivo Pd primo partito. Senza alleanza europeista non siamo competitivi nei collegi, chi non si allea con il Pd fa il gioco della destra“. “Cercare di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) “Discutiamo di cose concrete, non di nomi e alchimie. Per Azione e Più Europa ilpresidente del Consiglio non puòEnrico“. Con una dichiarazione all’Agi Carlomette un’altra mina sul cantiere di coalizione tra il centro e il Pd sponsorizzato dal segretario dem. Il leader di Azione risponde con queste parole a Matteo Ricci, sindaco Pd di Pesaro (e presidente delle Autonomie locali italiane) che stamattina aveva “con un tweet: “Basta scaramucce, serve responsabilità: Enricoè l’alternativa politica alla Meloni, obiettivo Pd primo partito. Senza alleanza europeista non siamo competitivi nei collegi, chi non si allea con il Pd fa il gioco della destra“. “Cercare di ...

HuffPostItalia : Rigassificatori, inceneritori e nuovo Reddito di cittadinanza. Il Patto repubblicano di Calenda - Surfiniae : RT @MarceVann: Siore e Siori, ecco a voi il nuovo manifesto del #PattoRepubblicano der Sor #Calenda. In definitiva, la solita #PoliticaDe… - Laila76913893 : RT @mariamacina: Pensavo che solo a scuola si copiasse. Non è così, succede anche in politica. #Calenda ha fatto un “copia e incolla “ del… - petergomezblog : Elezioni, Calenda: “Il candidato premier non può essere Letta. Bisogna tenere Draghi a palazzo Chigi in ogni modo p… - ValeryMell1 : RT @mariamacina: Pensavo che solo a scuola si copiasse. Non è così, succede anche in politica. #Calenda ha fatto un “copia e incolla “ del… -