Calenda lancia il patto repubblicano, accoglie Gelmini e vede Renzi. Ancora addii da FI (Di lunedì 25 luglio 2022) Mariastella Gelmini rompe gli indugi e, dopo aver lasciato Forza Italia per aver messo fine al governo Draghi, è pronta a passare ad Azione. "Ho letto il manifesto di Azione. Europeismo e atlantismo, infrastrutture, Pnrr, industria 4.0, revisione del reddito di cittadinanza. È l'agenda Draghi ed è quello che serve all'Italia. Carlo Calenda io ci sono, vediamoci", scrive la ministra per gli Affari regionali su Twitter. A stretto giro di posta arriva la replica del leader centrista, che 'cinguetta': "Con grande piacere". Succede in una giornata in cui c'è stato l'incontro fra il segretario di Azione e il leader di Italia viva, Matteo Renzi, il quale ha ribadito che il suo partito potrebbe correre anche da solo alle prossime elezioni. Dopo che nella sua enews si era espresso così sul nodo alleanze: "Siamo pronti ad allearci con chi ha ... Leggi su iltempo (Di lunedì 25 luglio 2022) Mariastellarompe gli indugi e, dopo aver lasciato Forza Italia per aver messo fine al governo Draghi, è pronta a passare ad Azione. "Ho letto il manifesto di Azione. Europeismo e atlantismo, infrastrutture, Pnrr, industria 4.0, revisione del reddito di cittadinanza. È l'agenda Draghi ed è quello che serve all'Italia. Carloio ci sono, vediamoci", scrive la ministra per gli Affari regionali su Twitter. A stretto giro di posta arriva la replica del leader centrista, che 'cinguetta': "Con grande piacere". Succede in una giornata in cui c'è stato l'incontro fra il segretario di Azione e il leader di Italia viva, Matteo, il quale ha ribadito che il suo partito potrebbe correre anche da solo alle prossime elezioni. Dopo che nella sua enews si era espresso così sul nodo alleanze: "Siamo pronti ad allearci con chi ha ...

repubblica : Calenda con Bonino lancia il fronte repubblicano e apre al Pd: 'Ma rivogliamo Draghi premier' [di Alessandra Paolin… - SoniaLaVera : RT @tempoweb: #Calenda lancia il patto repubblicano, accoglie #Gelmini e vede #Renzi. Ancora addii da #FI #25luglio #iltempoquotidiano htt… - tempoweb : #Calenda lancia il patto repubblicano, accoglie #Gelmini e vede #Renzi. Ancora addii da #FI #25luglio… - amelchi : RT @martinoloiacono: Calenda lancia una polemica al giorno. Scatena tempeste in un bicchier d’acqua. È la figura ideale per sfasciare una c… - AntonSessa : RT @martinoloiacono: Calenda lancia una polemica al giorno. Scatena tempeste in un bicchier d’acqua. È la figura ideale per sfasciare una c… -