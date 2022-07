Calciomercato Sampdoria, il Verona vuole Depaoli: i dubbi di Giampaolo (Di lunedì 25 luglio 2022) Calciomercato Sampdoria: il Verona ha messo gli occhi su Depaoli, ma Giampaolo avrebbe dei dubbi sulla cessione dell’esterno L’esterno destro della Sampdoria Fabio Depaoli è finito nel mirino del Verona. La partenza di Darko Lazovic spianerebbe la strada a una possibile trattativa, ma la cessione del blucerchiato non è una delle priorità della Sampdoria. Per il momento infatti, Depaoli è considerato il vice di Bereszynski, in attesa del rientro in condizione di Andrea Conti e considerando che Marco Giampaolo ha fatto capire che non considera Mehdi Leris come terzino. Per questo motivo la Sampdoria non può privarsi di Depaoli a poco più di due ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 luglio 2022): ilha messo gli occhi su, maavrebbe deisulla cessione dell’esterno L’esterno destro dellaFabioè finito nel mirino del. La partenza di Darko Lazovic spianerebbe la strada a una possibile trattativa, ma la cessione del blucerchiato non è una delle priorità della. Per il momento infatti,è considerato il vice di Bereszynski, in attesa del rientro in condizione di Andrea Conti e considerando che Marcoha fatto capire che non considera Mehdi Leris come terzino. Per questo motivo lanon può privarsi dia poco più di due ...

