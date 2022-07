Calciomercato Roma, piace Schouten: è l’alternativa a Wijnaldum (Di lunedì 25 luglio 2022) Calciomercato Roma: i giallorossi cercano un centrocampista e lavorano per Wijnaldum. l’alternativa è Schouten La Roma vuole regalare a José Mourinho un altro centrocampista e Wijnaldum è il nome forte degli ultimi giorni. Il nodo resta l’alto ingaggio da 9 milioni a stagione, con i giallorossi che chiedono al PSG di partecipare al 50%. I giallorossi non vogliono aspettare e così studiano le alternative per non farsi trovare impreparati. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Mourinho avrebbe fatto il nome di Schouten del Bologna. L’olandese è in scadenza nel 2024 e ha un ingaggio da 500mila euro. I rossoblù valutano il suo cartellino 10-12 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 luglio 2022): i giallorossi cercano un centrocampista e lavorano perLavuole regalare a José Mourinho un altro centrocampista eè il nome forte degli ultimi giorni. Il nodo resta l’alto ingaggio da 9 milioni a stagione, con i giallorossi che chiedono al PSG di partecipare al 50%. I giallorossi non vogliono aspettare e così studiano le alternative per non farsi trovare impreparati. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Mourinho avrebbe fatto il nome didel Bologna. L’olandese è in scadenza nel 2024 e ha un ingaggio da 500mila euro. I rossoblù valutano il suo cartellino 10-12 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

